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В ресторане на юге Москвы произошла вспышка жировых отложений

Степан Жирнов
Происшествия
В ресторане на юге Москвы произошла вспышка жировых отложений
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Болотниковская улица, 12 Карта всех событий

В здании Москворецкого рынка на юге столицы произошла вспышка жировых отложений. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 2 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в доме № 12 по Болотниковской улице. В вентиляции кафе произошла вспышка жировых отложений, в связи с чем посетителей эвакуировали.

Прибывшие на место происшествия силы МЧС следов возгорания не обнаружили.

Настоящий пожар произошел 30 апреля на складе в Москве. Горел металлический ангар на Дубнинской улице. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

29 апреля стало известно, что произошло возгорание в жилом доме в московском районе Крылатское. Группа специалистов ликвидировала пламя. Огонь успел распространиться с третьего по шестой этаж включительно. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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