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Возгорание в жилом доме на улице Крылатские Холмы ликвидировали

Евгений Жуков
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Возгорание в жилом доме на улице Крылатские Холмы ликвидировали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Крылатские Холмы, 27к3 Карта всех событий

Прибывшая на место возгорания в жилом доме в московском районе Крылатское группа специалистов ликвидировала пламя. Об этом в субботу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», огонь успел распространиться с третьего по шестой этаж включительно. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Речь идет о возгорании, случившемся на балконе многоэтажного жилого дома. Здание расположено по адресу улица Крылатские Холмы, дом № 27, корпус 3.

Еще один пожар произошел в квартире дома на юго-востоке столицы. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

Накануне пожар произошел на третьем этаже дома № 37, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Загорелись личные вещи и мебель.

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