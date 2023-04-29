Возгорание произошло в жилом доме на западе Москвы

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Москва, улица Крылатские Холмы, 27к3 Карта всех событий

В столичном районе Крылатское зафиксировали возгорание в жилом многоэтажном доме. Об этом в субботу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу улица Крылатские Холмы, дом № 27, корпус 3. Отмечается, что возгорание случилось на балконе на четвертом этаже. В настоящее время существует угроза перехода пламени на верхние уровни здания.

Накануне на севере столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Загорелись личные вещи и мебель в шестикомнатной квартире на третьем этаже дома № 37, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Еще один пожар произошел в квартире дома на юго-востоке столицы. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.