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Пожар произошел в квартире дома на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар произошел в квартире дома на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Судакова, 22/10 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире дома на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на улице Судакова, 22/10 в трехкомнатной квартире на пятом этаже.

— Загорелись личные вещи и мебель, — уточнил источник «ВМ».

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

28 апреля на севере столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Загорелись личные вещи и мебель в шестикомнатной квартире на третьем этаже дома № 37, корпус 1, на Ленинградском шоссе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Другой пожар случился в школе на севере столицы. Во время урока математики в рюкзаке у ученицы взорвался внешний аккумулятор. Возгорание ликвидировано учительницей, которая грамотно воспользовалась огнетушителем.

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