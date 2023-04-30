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В Москве загорелся металлический ангар на Дубнинской улице

Ирэна Колесова
Происшествия
В Москве загорелся металлический ангар на Дубнинской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Дубнинская улица, 83 Карта всех событий

В Москве, на Дубнинской улице, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Известно, что возгорание произошло по адресу Дубнинская улица, 83. Там располагается металлический ангар, который предназначен под склад.

По последним данным, площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров.Пока никаких данных о пострадавших или погибших не поступало. На месте работают оперативные службы, они устраняют последствия пожара.

Стало известно, что произошло возгорание в жилом доме в московском районе Крылатское. Группа специалистов ликвидировала пламя. Огонь успел распространиться с третьего по шестой этаж включительно. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в квартире дома на юго-востоке столицы. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

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