Андрей Бочкарев: Общежитие с газоном на крыше построили на юго-западе Москвы для Минздрава РФ

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Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

На территории Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии ввели в эксплуатацию общежитие для подготовки медицинских кадров. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общежития гостиничного типа с блоком для подготовки медицинских кадров разместилось в северо-восточной части территории Национального медицинского исследовательского центра на улице Дмитрия Ульянова. Особенностью здания является «зеленая» кровля с газоном и маломерными деревьями в кадках, — рассказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что кроме жилых комнат в шестиэтажном здании есть учебные кабинеты, компьютерные классы, кабинеты преподавателей и трансформируемый зал.

В конце марта специалисты сдали в эксплуатацию новое общежитие Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В общей сложности в нем смогут проживать свыше 800 человек. Объект расположен в районе Москворечье-Сабурово по адресу улица Москворечье, дом 19, корпус 2.