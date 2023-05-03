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Андрей Бочкарев: Почти 40 соцобъектов построено в Москве с начала года

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Почти 40 соцобъектов построено в Москве с начала года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию 37 различных социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Введенные в эксплуатацию объекты расположены в разных районах города вблизи новых или уже сформированных жилых кварталов. Шаговая доступность таких учреждений значительно повышает качество жизни в городе, — уточнил он.

Их общая площадь превышает 420 тысяч квадратных метров. При этом в общей сложности с начала 2023 года построили и ввели в эксплуатацию 4,5 миллиона «квадратов» недвижимости.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице будут построены 79 соцобъектов по проектам комплексного развития территорий. По его словам, по объему будущей социальной инфраструктуры лидирует район Перово.

Также стало известно, что годовой план ввода недвижимости в столице выполнили более чем наполовину. Большая часть объектов, по словам Бочкарева, была построена за счет частных инвестиций.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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