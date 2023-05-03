Бобров: Здание магазина привели в порядок и вернули в хозяйственный оборот в Косино-Ухтомском районе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Оренбургская улица, 20А Карта всех событий

На территории Восточного административного округа восстановлено ранее неиспользуемое ветхое здание. Об этом в среду, 3 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

В рамках работы по сокращению объектов ветхого фонда на территории Москвы Госинспекцией по недвижимости было выявлено строение в неудовлетворительном состоянии по адресу: улица Оренбургская, владение 20А. Здание 1977 года постройки на протяжении последних нескольких лет не эксплуатировалось.

— Из-за отсутствия должного содержания строение приобрело неприглядный вид, а его состояние стало представлять потенциальную угрозу для граждан. Выбитые окна и двери открывали возможность несанкционированного доступа в аварийную постройку, из-за чего стены внутренних помещений были исписаны надписями, на полу образованы очаги захламления, — отметил Бобров.

Он также добавил, что по итогам обсуждения вопроса с правообладателем в прошлом году были утверждены планы по реализации объекта на торгах для его вовлечения в хозоборот. Таким образом, у объекта появился новый собственник, который передал его в аренду под торговые цели. В настоящее время, продолжил Бобров, здание полностью восстановлено и приведено в порядок.