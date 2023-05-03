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Сергей Собянин: Ледовый дворец «Крылатское» капитально отремонтируют к 1 сентября

Полина Пашкина
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Сергей Собянин: Ледовый дворец «Крылатское» капитально отремонтируют к 1 сентября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Крылатская улица, 16 Карта всех событий

В Ледовом дворце «Крылатское» запланировали проведение капитального ремонта. Это одна из ведущих спортивных площадок столицы, поэтому пришло время ее возродить. Об этом в среду, 3 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Ледовый дворец «Крылатское» является первым и единственным в России крытым катком, в котором есть искусственная конькобежная дорожка длиной 400 метров.

— Все сделаем с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей. Благоустроим прилегающую территорию. В планах — закончить работы до 1 сентября 2023 года, — сообщил Сергей Собянин.

Специалистам предстоит реализовать широкий перечень мероприятий по капитальному ремонту «Крылатского». Планируется восстановить нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, привести в порядок фасад здания, выполнить отделку помещений и многое другое, сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы в понедельник, 24 апреля, открыл после капитального ремонта спортивный комплекс «Триумф» в столичном районе Покровское-Стрешнево.

Спорт Район Крылатское капремонт Москва Сергей Собянин
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