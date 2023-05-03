Врач Нечаева рассказала, как помочь человеку при эпилептическом припадке

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Существует миф, что во время эпилептического приступа больному необходимо между челюстями вставить какой-то предмет, однако это заблуждение. Об этом рассказала врач скорой помощи Елена Нечаева.

Она отметила, что часто больному во время приступа пытаются вставить между зубами ложку, свернутую бумагу и прочее. Но подобные действия могут еще больше навредить: у пациентов ломаются зубы и появляются травмы горла.

Она добавила, что также не надо со всей силы раскрывать челюсть больному, бьющемуся в приступе эпилепсии или судорог, передает РИАМО.

Нечаева пояснила, что нужно просто держать эпилептика за руки и ноги. Слегка придерживать голову в положении на боку, чтобы избежать травмы и чтобы его язык не западал в глотку. Если приступ произошел в помещении, то нужно постараться перенести человека на воздух.

20 апреля автоинспекторы Алтайского края помогли мужчине с эпилепсией, которому стало плохо на улице. Стражи порядка моментально приступили к оказанию первой медицинской помощи и вызвали бригаду медиков, передает ФАН.

22 апреля на автобусной остановке в районе Хорошево-Мневники контролеры ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Мосгортранс» помогли мужчине с приступом эпилепсии.