Пьяный мужчина жестоко убил собутыльника в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Троицк, Юбилейная улица Карта всех событий

В ТиНАО пьяный мужчина жестоко убил своего собутыльника во время застолья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 3 мая.

По ее словам, преступление произошло 2 мая на Юбилейной улице. Двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Один из них схватился за нож и два раза ударил 40-летнего оппонента в шею и предплечье. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался в больнице.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Во время допроса мужчина признал свою вину. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой заключить его под стражу.

Еще одно убийство произошло в Краснодарском крае. Группа злоумышленников напала на аниматоров на обочине дороги, украла у них деньги и ценности. Преступники убили своих жертв, тела спрятали, а машину сожгли. 2 мая подозреваемых задержали, СК опубликовал видео их допроса.