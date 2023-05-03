СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Фото: Пресс-служба СК РФ

Задержанных в Краснодаре мужчин, подозреваемых в убийстве 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, доставили в отделение Следственного комитета. Видео допроса опубликовала пресс-служба СК РФ в среду, 3 мая.

По информации ведомства, подозреваемые заметили стоящую на обочине машину 28 апреля в темное время суток у станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края. Мужчины напали на аниматоров и похитили у них наличные, ценности и банковские карты.

Позже злоумышленники сняли со счетов жертв 180 тысяч рублей, а затем убили Чубко и Мостыко. Чтобы скрыть преступление, они сожгли автомобиль погибших, а тела спрятали.

Сотрудники Следственного комитета выследили подозреваемых и задержали их на территории Тихорецкого и Апшеронского районов города Краснодара. В скором времени сотрудники СК обратятся в суд с просьбой заключить подозреваемых под стражу.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба СК РФ

Мостыко и Чубко пропали, когда возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия, на котором они работали аниматорами. В дороге у них прокололось колесо, и им пришлось остановиться на трассе.

Чубко позвонил жене и предупредил ее о поломке машины. Он рассказал, что они встретили на дороге двух парней, у которых тоже сломалась машина. После этого ни Мостыко, ни Чубко не выходили на связь. Утром следующего дня они не появились дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Вскоре следователи обнаружили машину погибших. А спустя пару дней нашли тело мужчины. Останки девушки до сих пор ищут. Сгоревший автомобиль погибшего также был найден в кювете у проселочной дороги. Подробнее об этом — в материале «ВМ».