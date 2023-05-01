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Автомобиль пропавших без вести на трассе М-4 «Дон» аниматоров нашли следователи

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль пропавших без вести на трассе М-4 «Дон» аниматоров нашли следователи
Фото: Pixabay

Следователи обнаружили обгоревший автомобиль, принадлежавший 19-летней Татьяне Мостыко и 37-летнему Кириллу Чубко, которые пропали без вести на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

— Сегодня в Брюховецком районе обнаружен автомобиль Hyundai, на котором они (пропавшие без вести — прим. «ВМ») передвигались, со следами термического воздействия. Местонахождение мужчины и девушки устанавливается, — говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова, говорится на сайте СК.

28 апреля Мостыко и Чубко возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия, на котором они работали аниматорами. Однако вечером у автомобиля мужчины прокололось колесо, и им пришлось остановиться на трассе.

Чубко позвонил жене и предупредил ее о поломке машины. Он рассказал, что они встретили на дороге двух парней, у которых тоже сломалась машина. После этого ни Мостыко, ни Чубко не выходили на связь. Утром следующего дня они не появились дома.

Краснодарский край Следственный комитет Уголовные дела
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