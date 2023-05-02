СМИ: Подозреваемых в убийстве пропавших без вести аниматоров в Краснодарском крае задержали

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 19-летней Татьяны Мостыко и 37-летнего Кирилла Чубко, которые пропали без вести на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

— Задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром. Предварительно, они дают показания и указали место, где находятся тела пропавших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, — передает Telegram-канал 112.

Также сообщается, что следователи уже обнаружили тело убитой девушки. Сейчас следователям предстоит выяснить, было ли убийство спланировано заранее.

Накануне следователи обнаружили обгоревший автомобиль, принадлежавший погибшим.

28 апреля Мостыко и Чубко возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия, на котором они работали аниматорами. Однако вечером у автомобиля мужчины прокололось колесо, и им пришлось остановиться на трассе.

Чубко позвонил жене и предупредил ее о поломке машины. Он рассказал, что они встретили на дороге двух парней, у которых тоже сломалась машина. После этого ни Мостыко, ни Чубко не выходили на связь. Утром следующего дня они не появились дома.

Подробнее о том, что известно об этом деле на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».