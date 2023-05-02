СМИ: Найдено тело пропавшей без вести на трассе М-4 «Дон» девушки-аниматора

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Тело 19-летней Татьяны Мостыко, которая несколько дней назад пропала без вести вместе с 37-летним Кириллом Чубко трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, найдено сотрудниками правоохранительных органов. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

— Тело девушки уже обнаружено. Следователям предстоит выяснить, было ли убийство запланировано и выбрали ли жертв заранее или преступление совершено после конфликта, — передает Telegram-канал 112.

Сообщается также о задержании подозреваемых в убийстве Мостыко и Чубко. Подозреваемые дают показания, они сообщили о месте нахождения тел похищенных.

Накануне следователи обнаружили обгоревший автомобиль, принадлежавший погибшим.

28 апреля Мостыко и Чубко возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия, на котором они работали аниматорами. Однако вечером у автомобиля мужчины прокололось колесо, и им пришлось остановиться на трассе.

Чубко позвонил жене и предупредил ее о поломке машины. Он рассказал, что они встретили на дороге двух парней, у которых тоже сломалась машина. После этого ни Мостыко, ни Чубко не выходили на связь. Утром следующего дня они не появились дома.

Подробнее о том, что известно об этом деле на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».