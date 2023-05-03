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Около десяти школ эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании
Москва, Бескудниковский проезд Карта всех событий
Около десяти столичных эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом стало известно в среду, 3 апреля.
По словам источника «ВМ», в связи с этим в некоторых общеобразовательных учреждениях, в том числе и в школе в Бескудниковском проезде, проводится эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов проверят все помещения и прилегающие территории.
При этом в пресс-службе МВД России по городу Москве сообщили «ВМ», что к ним такая информация не поступала.
Похожий инцидент произошел 30 апреля в Третьяковской галерее. Посетителей музея эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.
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