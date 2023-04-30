Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Евгений Белоусов
Происшествия
Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Посетителей и сотрудников Третьяковской галереи в центре Москвы эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— В связи с анонимной угрозой мы вынуждены прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дома № 10 и 12, — говорится в сообщении.

Посетители галереи, которые не закончили осмотр выставок или купили билеты на то время, когда музей вынужденно закрылся, смогут посетить его по уже приобретенным билетам в любое время до 14 мая или сдать их.

Вскоре после проверки специалистами Третьяковская галерея вновь заработала в штатном режиме. Угроз не обнаружено, передают «Известия».

В конце января из-за угрозы взрыва был полностью эвакуирован столичный концертный зал «Измайлово».

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО также срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания вывели 400 человек, однако вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

В этом же торговом центре уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После чего здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.

Третьяковская галарея Москва Эвакуация
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте