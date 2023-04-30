Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Посетителей и сотрудников Третьяковской галереи в центре Москвы эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— В связи с анонимной угрозой мы вынуждены прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дома № 10 и 12, — говорится в сообщении.

Посетители галереи, которые не закончили осмотр выставок или купили билеты на то время, когда музей вынужденно закрылся, смогут посетить его по уже приобретенным билетам в любое время до 14 мая или сдать их.

Вскоре после проверки специалистами Третьяковская галерея вновь заработала в штатном режиме. Угроз не обнаружено, передают «Известия».

В конце января из-за угрозы взрыва был полностью эвакуирован столичный концертный зал «Измайлово».

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО также срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания вывели 400 человек, однако вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

В этом же торговом центре уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После чего здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.