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Концертный зал «Измайлово» полностью эвакуирован из-за угрозы взрыва

Евгений Белоусов
Происшествия
Концертный зал «Измайлово» полностью эвакуирован из-за угрозы взрыва
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Измайловское шоссе, 71к5 Карта всех событий

Посетителей и работников столичного концертного зала «Измайлово» эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 29 января, сообщил источник в экстренных службах города.

По информации собеседника «ВМ», эвакуация произошла из-за угрозы взрыва. Подробности произошедшего устанавливаются в настоящее время.

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания вывели 400 человек, однако вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

Недавно из этого же торгового центра уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После этого здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Эвакуация
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