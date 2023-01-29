Концертный зал «Измайлово» полностью эвакуирован из-за угрозы взрыва

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Измайловское шоссе, 71к5 Карта всех событий

Посетителей и работников столичного концертного зала «Измайлово» эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 29 января, сообщил источник в экстренных службах города.

По информации собеседника «ВМ», эвакуация произошла из-за угрозы взрыва. Подробности произошедшего устанавливаются в настоящее время.

17 января посетителей торгового центра «Речной» в САО срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Всего из здания вывели 400 человек, однако вскоре стало известно, что угроза оказалась ложной.

Недавно из этого же торгового центра уже проводили эвакуацию людей из-за угрозы взрыва. После этого здание ТЦ проверили кинологи на наличие взрывных устройств.