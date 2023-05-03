Снаряд времен Великой Отечественной войны выкопал житель Подмосковья в поле

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Московская область, Можайский городской округ, деревня Лыткино Карта всех событий

В Подмосковье при обработке поля местные жители выкопали снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в среду, 3 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Лыткино Можайского городского округа. Обнаружившие опасную находку граждане вызвали спасателей.

Прибывшие на место взрывотехники определили, чт в земле находился реактивный 82-миллимитровый снаряд. Специалисты перевезли его в безопасное место, на полигон, где и обезвредили его.

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В тот же день специалисты выезжали в деревню Оселье Рузского городского округа, где местные жители нашли 82-миллиметровую минометную мину. Она находилась на большом расстоянии от населенного пункта, в связи с чем ее обезвредили на месте обнаружения.

Похожая история произошла в Подмосковной деревне Чертаново. Мужчина нашел на своем участке снаряд времен ВОВ. Оказалось, что местный житель выкопал из земли 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.