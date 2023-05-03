Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Снаряд времен Великой Отечественной войны выкопал житель Подмосковья в поле

Степан Жирнов
Происшествия
Снаряд времен Великой Отечественной войны выкопал житель Подмосковья в поле
Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Московская область, Можайский городской округ, деревня Лыткино Карта всех событий

В Подмосковье при обработке поля местные жители выкопали снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в среду, 3 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Лыткино Можайского городского округа. Обнаружившие опасную находку граждане вызвали спасателей.

Прибывшие на место взрывотехники определили, чт в земле находился реактивный 82-миллимитровый снаряд. Специалисты перевезли его в безопасное место, на полигон, где и обезвредили его.

Снаряд времен Великой Отечественной войны выкопал житель Подмосковья в поле Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В тот же день специалисты выезжали в деревню Оселье Рузского городского округа, где местные жители нашли 82-миллиметровую минометную мину. Она находилась на большом расстоянии от населенного пункта, в связи с чем ее обезвредили на месте обнаружения.

Похожая история произошла в Подмосковной деревне Чертаново. Мужчина нашел на своем участке снаряд времен ВОВ. Оказалось, что местный житель выкопал из земли 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Подмосковье Московская область Спасатели Великая Отечественная война Взрывные устройства
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте