Снаряд времен Великой Отечественной войны выкопал житель Подмосковья в поле
В Подмосковье при обработке поля местные жители выкопали снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в среду, 3 мая.
По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Лыткино Можайского городского округа. Обнаружившие опасную находку граждане вызвали спасателей.
Прибывшие на место взрывотехники определили, чт в земле находился реактивный 82-миллимитровый снаряд. Специалисты перевезли его в безопасное место, на полигон, где и обезвредили его.
В тот же день специалисты выезжали в деревню Оселье Рузского городского округа, где местные жители нашли 82-миллиметровую минометную мину. Она находилась на большом расстоянии от населенного пункта, в связи с чем ее обезвредили на месте обнаружения.
Похожая история произошла в Подмосковной деревне Чертаново. Мужчина нашел на своем участке снаряд времен ВОВ. Оказалось, что местный житель выкопал из земли 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.