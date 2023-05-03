Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда увеличилось до девяти

Лейла Алиева
В мире
Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда увеличилось до девяти
Фото: Pixabay

В результате стрельбы в школе в центре Белграда погибли по меньшей мере девять человек. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в МВД Сербии.

— При стрельбе утром в школе в районе Врачар убито восемь детей и охранник, шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 14-летний подросток сначала застрелил охранника школы, а затем восемь учеников, которых встретил в коридоре. Также есть раненые, состояние которых оценивается как критическое, передает РИА Новости.

По данным местной газеты «Вечерне новости», стрелок мог находиться под воздействием наркотиков. Также известно, что стрелявший был примерным учеником, а его родители являются медработниками.

Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Полиция уже задержала ученика седьмого класса. Рядом с учреждением продолжают дежурить сотрудники полиции и машины скорой помощи.

Белград Смерть Дети
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте