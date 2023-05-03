Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда увеличилось до девяти

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В результате стрельбы в школе в центре Белграда погибли по меньшей мере девять человек. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в МВД Сербии.

— При стрельбе утром в школе в районе Врачар убито восемь детей и охранник, шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 14-летний подросток сначала застрелил охранника школы, а затем восемь учеников, которых встретил в коридоре. Также есть раненые, состояние которых оценивается как критическое, передает РИА Новости.

По данным местной газеты «Вечерне новости», стрелок мог находиться под воздействием наркотиков. Также известно, что стрелявший был примерным учеником, а его родители являются медработниками.

Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Полиция уже задержала ученика седьмого класса. Рядом с учреждением продолжают дежурить сотрудники полиции и машины скорой помощи.