СМИ: Подросток в центре Белграда открыл стрельбу в школе и убил охранника

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В центре Белграда в одной из школ подросток открыл огонь по одноклассникам. Об этом в среду, 3 мая, сообщает местная газета «Вечерне новости».

Уточняется, что подросток зашел в здание примерно в 09:00 по московскому времени. Убив охранника, он начал стрелять по сверстникам. По данным газеты, есть пострадавшие, среди них несколько учеников и один педагог. Полиция задержала ученика седьмого класса.

В настоящее время рядом с учреждением находятся сотрудники полиции и несколько машин скорой помощи.

Похожий инцидент произошел в центре образования Калининского района. 16-летний школьник несколько раз выстрелил на улице около здания, ранив двух семиклассников. Затем он зашел в школу и направился в туалет, где выстрелил в двух восьмиклассников. Четверо пострадавших были оперативно отправлены в медучреждение.

Позже правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подростка. Его обвиняют в хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье — семь лет колонии.

11 апреля сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону и в попытке проникнуть внутрь заведения.