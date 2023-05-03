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Приметы и советы

Гинцбург оценил, насколько серьезна угроза эпидемии кори

Ирина Игнатенко
Общество
Гинцбург оценил, насколько серьезна угроза эпидемии кори
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Насколько серьезна угроза эпидемии кори и к каким последствиям она может привести, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт отметил, что в России может случиться вспышка заболеваемости корью, если в стране не будет проведена массовая вакцинация.

Он напомнил, что корь — очень заразное заболевание. Один больной человек в течение дня может заразить двадцать других.

Гинцбург подчеркнул, что необходимо наладить массовые определения защитных антител у населения, чтобы понять, кому нужна прививка.

Людей, у которых уровень антител низкий, нужно обязательно вакцинировать от кори, уверен Гинцбург.

Он также добавил, что у взрослых корь протекает в очень тяжелой форме, а самым страшным ее последствием является иммунодефицит, который может сохраняться полгода, передает Общественная Служба Новостей.

Недавно стало известно, что в Дагестане корь подхватили 188 человек, в Самарской области — 118, в Курской области зарегистрировано три случая кори. Ленинградская область сообщила о 75 заболевших, передает Nation News.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что первичную симптоматику кори можно перепутать с острыми респираторными вирусными заболеваниями, так как у них есть схожие черты.

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