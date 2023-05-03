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Ефимов: Москвичи бесплатно получили семь тысяч технических паспортов на квартиры по программе реновации

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Москвичи бесплатно получили семь тысяч технических паспортов на квартиры по программе реновации
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Жители столицы, переезжающие в новостройки по программе реновации, в рамках пилотного проекта получают технические паспорта бесплатно. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, документы изготавливает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) для тех домов, которые прошли процедуру технического учета.

— С августа прошлого года в столице действует пилотный проект. Благодаря ему переезжающие по программе реновации в новое жилье москвичи вместе с документами на равнозначные квартиры бесплатно получают технические паспорта, если дом прошел процедуру технического учета, — отметил заммэра.

Он также добавил, что за это время горожанам было выдано семь тысяч таких документов. Технический паспорт может потребоваться для согласования перепланировки, оценки стоимости недвижимости, страхования имущества и в ряде других случаев.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с начала текущего года москвичам было бесплатно выдано 2,3 тысячи техпаспортов. В первом квартале 2023-го специалисты МосгорБТИ провели обмеры пяти тысяч квартир, расположенных в 16 построенных по реновации домах.

Помимо этого, Владимир Ефимов сообщил, что с этого года все документы на государственную регистрацию недвижимости город направляет в Росреестр в цифровом формате.

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