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Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Сретенском районе Забайкалья
Вертолет Ми-2 в Сретенском районе Забайкальского края не вышел на контрольную связь, запланированную на 12:00 по московскому времени. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава района Алексей Закурдаев.
— Есть информация, что в 18:00 (12:00 по московскому времени — прим. «ВМ») борт не вышел на контрольную связь, — сказал он.
Региональный ГУ МЧС в настоящее время выясняет подробности произошедшего, передает ТАСС.
20 февраля в Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Всего на борту находились 10 человек, в результате крушения один человек погиб, еще один пострадал.
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