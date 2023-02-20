Один человек погиб в результате крушения вертолета Ми-8 в Кузбассе

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В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

По предварительным данным, трагедия произошла в районе горы Топхан. Всего на борту находились 10 человек. В результате крушения один человек погиб и еще один пострадал. На место происшествия выдвинулись спасатели.

Вероятной причиной крушения Telegram-канал «112» назвал ошибку пилотирования, но не исключил и техническую неисправность.

Другое крушение вертолета произошло на Сахалине. Экстренную посадку совершил вертолет Robinson. В результате трагедии погибли пилот и пассажир. Еще одного пострадавшего эвакуировали.