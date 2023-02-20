Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля для удачного и богатого года Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля
Один человек погиб в результате крушения вертолета Ми-8 в Кузбассе
В Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.
По предварительным данным, трагедия произошла в районе горы Топхан. Всего на борту находились 10 человек. В результате крушения один человек погиб и еще один пострадал. На место происшествия выдвинулись спасатели.
Вероятной причиной крушения Telegram-канал «112» назвал ошибку пилотирования, но не исключил и техническую неисправность.
Другое крушение вертолета произошло на Сахалине. Экстренную посадку совершил вертолет Robinson. В результате трагедии погибли пилот и пассажир. Еще одного пострадавшего эвакуировали.
Эксклюзивы
О чем будет говорить Владимир Путин в послании к Федеральному собранию «Нажимай на пятки и держи спину ровно!»: как научиться кататься на сноуборде в Москве Власть сидящая: что стало с фигурантами скандальных расследований Отворяй ворота, Масленица пришла: самые вкусные рецепты блинов Как кальмар подставил министерство: самые интересные вопросы читателей рубрики «Справочное бюро»
Приметы и советы
Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля для удачного и богатого года Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля
Проще, чем кажется