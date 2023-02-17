Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два человека погибли в результате аварийной посадки вертолета Robinson на Сахалине

Никита Худяков
Происшествия
Два человека погибли в результате аварийной посадки вертолета Robinson на Сахалине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пилот и один пассажир вертолета Robinson, который экстренно сел на Сахалине, погибли, еще один человек эвакуирован. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщают экстренные службы.

— Всего на борту вертолета Robinson R-44 находились четыре человека — два пилота и два пассажира. Разбившийся вертолет был обнаружен с воздуха. Установлено, что пилот и один из пассажиров погибли, одного человека эвакуировали, судьба еще одного уточняется, — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.

До этого сообщалось, что вертолет Robinson, на борту которого находились четыре человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области. Позднее спасатели нашли его северо-восточнее горы Красная.

Уточняется, что на поиски была направлена наземная группа спасателей на снегоходах. Кроме того, в готовность приведен вертолет МИ-8 МЧС России. Всего было привлечено 18 человек и восемь единиц техники.

17 июля 2022 года стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.

Вертолеты пропажа Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое Царство Божие, и как к нему готовиться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте