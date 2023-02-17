Два человека погибли в результате аварийной посадки вертолета Robinson на Сахалине

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Пилот и один пассажир вертолета Robinson, который экстренно сел на Сахалине, погибли, еще один человек эвакуирован. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщают экстренные службы.

— Всего на борту вертолета Robinson R-44 находились четыре человека — два пилота и два пассажира. Разбившийся вертолет был обнаружен с воздуха. Установлено, что пилот и один из пассажиров погибли, одного человека эвакуировали, судьба еще одного уточняется, — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.

До этого сообщалось, что вертолет Robinson, на борту которого находились четыре человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области. Позднее спасатели нашли его северо-восточнее горы Красная.

Уточняется, что на поиски была направлена наземная группа спасателей на снегоходах. Кроме того, в готовность приведен вертолет МИ-8 МЧС России. Всего было привлечено 18 человек и восемь единиц техники.

17 июля 2022 года стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.