Вертолет с чемпионом мира по биатлону Малиновским пропал на Камчатке
Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.
Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени. Помимо Малиновского, на борту находились еще три человека.
По данным Telegram-канала Baza, вертолет принадлежит частной компании «Взлет» Владимира Малиновского, отца биатлониста.
Поисково-спасательный отряд будет выслан на поиски пропавших в воскресенье. Сохраняется вероятность того, что вертолет перестал выходить на связь из-за непогоды, а пассажиры сделали остановку для ночевки.
1 июля в пресс-службе авиационной компании «Полярные авиалинии» сообщили, что разбившееся судно удалось найти.