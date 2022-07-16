Вертолет с чемпионом мира по биатлону Малиновским пропал на Камчатке

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Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени. Помимо Малиновского, на борту находились еще три человека.

По данным Telegram-канала Baza, вертолет принадлежит частной компании «Взлет» Владимира Малиновского, отца биатлониста.

Поисково-спасательный отряд будет выслан на поиски пропавших в воскресенье. Сохраняется вероятность того, что вертолет перестал выходить на связь из-за непогоды, а пассажиры сделали остановку для ночевки.

21 июня в пресс-службе МЧС сообщили, что самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находились три человека.

1 июля в пресс-службе авиационной компании «Полярные авиалинии» сообщили, что разбившееся судно удалось найти.