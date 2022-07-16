Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вертолет с чемпионом мира по биатлону Малиновским пропал на Камчатке

Георгий Соланович
Общество
Вертолет с чемпионом мира по биатлону Малиновским пропал на Камчатке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени. Помимо Малиновского, на борту находились еще три человека.

По данным Telegram-канала Baza, вертолет принадлежит частной компании «Взлет» Владимира Малиновского, отца биатлониста.

Поисково-спасательный отряд будет выслан на поиски пропавших в воскресенье. Сохраняется вероятность того, что вертолет перестал выходить на связь из-за непогоды, а пассажиры сделали остановку для ночевки.

21 июня в пресс-службе МЧС сообщили, что самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находились три человека.

1 июля в пресс-службе авиационной компании «Полярные авиалинии» сообщили, что разбившееся судно удалось найти.

Вертолеты Камчатский край пропажа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте