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Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии

Полина Долганова
Происшествия
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии
Фото: Pexels / Jess Vide

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе МЧС.

Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находилось три человека.

В настоящее время к поискам объекта готовятся самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Недавно в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет сельхозавиации. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщило региональное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Уточняется, что падение вертолета произошло в Мостовском районе при его заходе на посадку.

В сентябре 2021 года военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае. Известно, что самолет перестал выходить на связь на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего самолета 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа погибли.

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