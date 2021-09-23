Члены экипажа разбившегося самолета Ан-26 погибли

скорая помощь / Фото: скриншот с видео на youtube канала «Скорая помощь»

Все члены экипажа самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погибли. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал источник ТАСС.

— По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет, — заявил собеседник агентства.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария с самолетом Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации.