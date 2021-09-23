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Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего Ан-26 в Хабаровском крае

Иван Юминов

Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего Ан-26 в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России в четверг, 23 сентября.

— Утром из Хабаровска (по Хабаровскому времени — прим. «ВМ») в предполагаемый район нахождения самолета Ан-26, пропавшего с радаров накануне вечером, вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации, — говорится в сообщении.

Спасателям удалось осмотреть таежную местность. До этого поиски осложнялись неблагоприятной погодой и темным временем суток.

Всего в поисках воздушного судна задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники, отмечается на сайте МЧС.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

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