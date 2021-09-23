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Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае

Иван Юминов

Происшествия
Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26. Об этом сообщили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков края «Заповедное Приамурье» в четверг, 23 сентября.

— Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации.

До этого поиски осложнялись неблагоприятной погодой и темным временем суток. Всего в операции по обнаружению воздушного судна задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

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