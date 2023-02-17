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Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области

Никита Худяков
Происшествия
Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили экстренные службы.

— Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина, — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

По предварительной информации, на борту находились три человека. В данный момент на поиск вертолета выдвинулась наземная группа спасателей.

17 июля 2022 года стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.

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