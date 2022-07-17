Пассажиры вертолета Robinson погибли в результате крушения на Камчатке

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В результате крушения вертолета Robinson на Камчатке все его пассажиры погибли. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты завершили поисковые работы. Всего было обследовано более 1,5 тысячи квадратных километров территории. Для поиска выживших были задействованы вертолеты территориального центра медицины катастроф, Камчатское авиапредприятие, спасатели региональной поисково-спасательной базы и волонтеры, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже спасатели обнаружили обгоревший вертолет в 13 километрах от вулкана Узон на Камчатке. По словам губернатора региона Владимира Солодова, судно выполняло частный рейс.