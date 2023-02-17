Спасатели нашли пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вертолет Robinson, пропавший с радаров в Сахалинской области, совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба МЧС России.

— В МЧС России поступило сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области. На поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в готовность был приведен вертолет МИ-8 МЧС России. Всего было привлечено 18 человек и восемь единиц техники, передает Telegram-канал «МЧС России».

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До этого сообщалось, что вертолет Robinson, на борту которого находились четыре человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области.

17 июля 2022 года стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.