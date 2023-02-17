Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели нашли пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson

Никита Худяков
Происшествия
Спасатели нашли пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вертолет Robinson, пропавший с радаров в Сахалинской области, совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба МЧС России.

— В МЧС России поступило сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области. На поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в готовность был приведен вертолет МИ-8 МЧС России. Всего было привлечено 18 человек и восемь единиц техники, передает Telegram-канал «МЧС России».

Видео: Telegram / МЧС России

До этого сообщалось, что вертолет Robinson, на борту которого находились четыре человека, пропал с экранов радаров в Сахалинской области.

17 июля 2022 года стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.

МЧС Вертолеты пропажа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое Царство Божие, и как к нему готовиться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте