Неизвестные жестоко расправились с собакой в подмосковном лесу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Неизвестные злоумышленники жестоко расправились с собакой в лесу в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 3 мая.

По ее словам, тело животного обнаружили 1 мая 2023 года повешенным на дереве в лесу, расположенном около дороги в Рузском городском округе. Нашедшие его местные жители обратились в правоохранительные органы.

По требованию прокуратуры по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура.

Другую живодерку привлекли к ответственности в Можайске. Местная жительница Юлия Степочкина издевалась над собственной дочерью, а также над более чем десятью собаками. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».