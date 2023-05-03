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Жилетку одного из основателей группы «Король и Шут» украли с выставки, посвященной коллективу
Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с21 Карта всех событий
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже жилетки одного из основателей группы «Король и Шут» Андрея Князева с выставки, проходившей на «Винзаводе» в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 3 мая.
По словам источника «ВМ», им оказался пенсионер 1956 года рождения. Его задержали в центре столицы.
Преступление, о котором идет речь, произошло 27 апреля. По версии следствия, злоумышленник пришел на выставку, проходившую в арт-пространстве «Винзавод», и похитил кожаную жилетку знаменитого музыканта, которая находилась вне витрины.
Ущерб оценили в миллион рублей.
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