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Жилетку одного из основателей группы «Король и Шут» украли с выставки, посвященной коллективу

Степан Жирнов
Происшествия
Жилетку одного из основателей группы «Король и Шут» украли с выставки, посвященной коллективу
Фото: vk/id462010374
Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с21 Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже жилетки одного из основателей группы «Король и Шут» Андрея Князева с выставки, проходившей на «Винзаводе» в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 3 мая.

По словам источника «ВМ», им оказался пенсионер 1956 года рождения. Его задержали в центре столицы.

Преступление, о котором идет речь, произошло 27 апреля. По версии следствия, злоумышленник пришел на выставку, проходившую в арт-пространстве «Винзавод», и похитил кожаную жилетку знаменитого музыканта, которая находилась вне витрины.

Ущерб оценили в миллион рублей.

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