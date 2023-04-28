С выставки «Панк-культура. Король и Шут» украли жилетку сооснователя группы Князева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во время выставки «Панк-культура. Король и Шут» в столичном арт-пространстве «Винзавод» неизвестные украли жилетку сооснователя группы Андрея Князева (КняZz). Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT.

По имеющимся данным, исчезновение экспоната заметили вечером 27 апреля. Организаторы выставки обратились в полицию, которая теперь разыскивает похитителя, сообщает Telegram-канал.

В пресс-службе МВД подтвердили факт обращения организаторов в правоохранительные органы. При этом подробности инцидента не раскрываются.

Один из самых обсуждаемых сериалов этой весны — байопик о знаменитой панк-группе «Король и шут», который рассказывает историю становления коллектива. Однако супруга покойного фронтмена музыкального коллектива Михаила Горшенева Ольга выразила свое негодование по поводу сериала о ее муже.

Российский актер Сергей Безруков в свою очередь положительно оценил сериал. По словам знаменитого артиста, режиссеру удалось сделать «по-хорошему странный проект».

Бывший бас-гитарист легендарного коллектива Сергей Захаров поделился с «Вечерней Москвой» впечатлениями от картины. По его словам, одним из продюсеров проекта является второй солист группы «Король и Шут» Андрей Князев.