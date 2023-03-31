«Сериал порочит его память»: супруга Горшенева раскритиковала байопик о группе «Король и шут»

Кадр из сериала «Король и Шут» / 2023 год

Один из самых обсуждаемых сериалов этой весны — байопик о знаменитой панк-группе «Король и шут», который рассказывает историю становления коллектива. Однако супруга покойного фронтмена музыкального коллектива Михаила Горшенева Ольга выразила свое негодование по поводу сериала о ее муже.

— Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна, — отметила Горшенева.

Женщина подчеркнула, что образ ее мужа, представленный на экране, является извращенным, поскольку некоторые черты его характера были искажены и показаны совсем под другим углом.

Люди, знающие «Горшка», по ее словам, остались в недоумении, потому как сыгранный актером Константином Плотниковым персонаж не соответствует реальному человеку. Жена вокалиста возмущена тем, что Горшенева показали не просто с другой стороны, а как будто бы специально преувеличили его слабости и сделали из него антагониста.

— Моя семья, мои дети, все мы не считаем своего Мишу, простите, наркоманом-ублюдком, каким его выставили. Он творческая личность. Он любил свое дело, — заявила супруга артиста.

Она также добавила, что художественное воплощение музыканта порочит ее мужа и выставляет его в совершенно ужасном свете, передает «КП».

Российский актер Сергей Безруков в свою очередь положительно оценил сериал. По словам знаменитого артиста, режиссеру удалось сделать «по-хорошему странный проект».

Бывший бас-гитарист легендарного коллектива Сергей Захаров поделился с «Вечерней Москвой» впечатлениями от картины. По его словам, одним из продюсеров проекта является второй солист группы «Король и Шут» Андрей Князев.