«Связь поколений»: экс-участник «Короля и Шута» назвал сериал о группе максимально честным

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Весной 2023 года выйдет сериал о культовой российской панк-рок-группе «Король и Шут», премьера назначена на 2 марта. Бывший бас-гитарист легендарного коллектива Сергей Захаров поделился с «Вечерней Москвой» впечатлениями от картины.

Как рассказал в беседе с корреспондентом «ВМ» Захаров, одним из продюсеров проекта является второй солист группы «Король и Шут» Андрей Князев.

— Конечно, съемки о такой легендарной группе — это большое достижение. Тем более в фильме будут затронуты история зарождения группы, ее становление, судьбы участников, — рассказал Захаров.

Сериал рассказывает о творческом пути группы, а также о гибели ее лидера Михаила Горшенева в 2013 году. Любопытно, что в сериале участвуют сказочные персонажи из песен «Короля и Шута».

Главную роль лидера группы Михаила Горшенева исполнил актер театра и кино Константин Плотников. Также в проекте снялись Илья Ловкий, Влад Коноплев, Даниил Вахрушев и другие. Сериал был анонсирован в 2022 году.

По словам гитариста, замечательно то, что съемки проходили под руководством не только самого Князева, но и Алексея Горшенева, младшего брата покойного фронтмена группы.

— Они следили за тем, чтобы все события в фильме соответствовали реалиям. Я уверен, что вся история группы будет рассказана максимально честно, — сказал Сергей.

Захаров ожидает от картины нетривиальной подачи истории культовой группы, изменившей поколения.

— Это очень важная работа, и такие ленты о легендарной группе нужны зрителю. Это связь времен и поколений. Я полагаю, что у картины будет успех, — заключил собеседник «ВМ».