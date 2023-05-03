Кремль: Ночью 3 мая ВСУ попытались ударить по резиденции Путина в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, — говорится в сообщении.

В результате атаки российский лидер не пострадал, его график работы изменений не претерпел. В пресс-службе отметили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. При этом действия киевского режима расцениваются в качестве теракта и покушения на президента РФ, передает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти.