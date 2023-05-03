Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории Москвы

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Начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти. Об этом в среду, 3 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данное решение необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

— Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Некоторые СМИ в понедельник, 24 апреля, сообщили о закрытии воздушного пространства над аэропортом Внуково якобы из-за обнаружения неопознанного беспилотника. В пресс-службе авиагавани опровергли эти сообщения. Аэропорт продолжал работу в штатном режиме с открытым воздушным пространством.

В пятницу, 28 апреля, СМИ сообщили о беспилотнике, который был замечен в аэропорту Домодедово при приземлении пассажирского самолета Nordstar.