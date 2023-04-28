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СМИ: В аэропорту Домодедово заметили беспилотник

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: В аэропорту Домодедово заметили беспилотник
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В аэропорту Домодедово заметили беспилотник. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Летательный аппарат увидели при приземлении пассажирского самолета «Nordstar». В настоящее время на месте работают оперативные службы, пишет «112».

Некоторые СМИ в понедельник, 24 апреля, сообщили о закрытии воздушного пространства над аэропортом Внуково якобы из-за обнаружения неопознанного беспилотника. В пресс-службе авиагавани опровергли эти сообщения. Аэропорт продолжал работу в штатном режиме с открытым воздушным пространством.

Также накануне в Сети распространилась информация о беспилотнике, который якобы заметил экипаж рейса авиакомпании Nordstar Уфа — Москва. По утверждениям изданий, за несколько дней до этого дрон увидел командир воздушного судна авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьева по рейсу Москва — Владикавказ. Однако в пресс-службе авиагавани также опровергли данную информацию.

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