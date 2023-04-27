Аэропорт Домодедово опроверг информацию о появлении дрона при приземлении рейса Уфа — Москва

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал Т1 Карта всех событий

В небе над аэропортом Домодедово не фиксировали беспилотные летательные аппараты. Сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе авиагавани.

В Сети распространилась информация о беспилотнике, который якобы заметил экипаж рейса авиакомпании Nordstar Уфа — Москва. По утверждениям изданий, за несколько дней до этого дрон увидел командир воздушного судна авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьева по рейсу Москва — Владикавказ.

— Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа — Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме, — передает Telegram-канал ТАСС/Москва.

Ряд СМИ в понедельник, 24 апреля, сообщили о закрытии воздушного пространства над аэропортом Внуково якобы из-за обнаружения неопознанного беспилотника. В пресс-службе авиагавани опровергли эти сообщения. Аэропорт продолжал работу в штатном режиме с открытым воздушным пространством.