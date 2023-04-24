Аэропорт «Внуково» опроверг сообщения о закрытии воздушной зоны из-за беспилотника

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Сообщения о закрытии воздушной зоны над аэропортом «Внуково» из-за беспилотника являются недостоверными. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто, — передает сообщение РБК.

До этого РИА Новости и ТАСС сообщили, ссылаясь на источники в экстренных службах, что воздушное пространство над аэропортом закрыто из-за обнаружения неопознанного беспилотника.

Беспилотник упал утром 24 апреля в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска. Трехметровый дрон-камикадзе нес канадские взрывные заряды M112. По предварительным данным, он потерпел крушение из-за столкновения с деревьями.

Похожий инцидент произошел недавно в Тульской области. В Щекинском районе беспилотник без опознавательных знаков упал в лес.