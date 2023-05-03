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Приметы и советы

Психолог Ланг рассказал, как найти свою любовь

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Ланг рассказал, как найти свою любовь
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Чтобы удачно познакомиться и завязать отношения, вы должны быть счастливым человеком, у которого есть свои интересы, увлечения. Такое мнение высказал психолог Сергей Ланг.

Он подчеркнул, что человек не должен чувствовать себя несчастным и неполноценным, если у него нет второй половины. Бывает, что без пары, человек становится замкнутым, неуверенным в себе. В то же время счастливый человек притягивает к себе большое количество других людей, что позволяет делать выбор: с кем общаться, с кем знакомиться.

Ланг отметил, что важно четко понимать, какого человека вы хотите видеть рядом с собой, чтобы бывать в определённых местах, где может находиться тот типаж, который вам интересен.

Если человек привык знакомится в интернете, то стоит публиковать фотографии без ретуши и не пытаться казаться лучше, чем есть на самом деле, передает «Радио 1».

Ранее стало известно, что предприниматель из Челябинска Александр Воловик не смог найти девушку в Tinder и подал иск к владельцу приложения за потраченное впустую время, передает «360». Накануне стало известно, что приложение для знакомств планирует уйти из России до конца июня.

«Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой, где теперь молодежи общаться и искать свою любовь. По ее словам, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.

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