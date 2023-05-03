Около 30 коммерческих помещений в ЦАО выставили на продажу

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Городское руководство выставило на продажу 29 коммерческих помещений на подвальных и цокольных этажах зданий в центре Москвы. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Подвальные этажи многоквартирных домов и нежилых зданий обладают большим коммерческим потенциалом — их стоимость ниже, чем у недвижимости на надземных этажах, при этом возможности использования не менее обширны, — отметил Щербаков.

Он также добавил, что в подобных местах зачастую открываются парикмахерские и мини-маркеты, образовательные и спортивные учреждения, а также мастерские по ремонту и другие объекты.

На сегодняшний день в центре Москвы доступно для приобретения 29 помещений площадью от 44,7 до 397 «квадратов» на подвальных и цокольных этажах. Принять участие в торгах могут все желающие, передает слова Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

При этом заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, в первом квартале 2023 года на столичных торгах было реализовано 409 объектов коммерческой недвижимости.