Политолог Журавлев: Цель Польши — присоединить Украину, Белоруссию, Латвию и Литву

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Польша постепенно становится плацдармом, оказывающим Украине военную помощь. Кроме поставок оружия, Польша также отправляет на Украину своих наемников. Об этом заявили в МИД РФ. Может ли у Польши быть собственный интерес участвовать в украинском конфликте, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, у польского правительства есть амбиции присоединить к себе ряд территорий.

— У меня такое ощущение, что поляки хотят помочь Украине, чтобы потом забрать ее себе. Сейчас в Польше у власти партия «Право и справедливость», которая считает, что Польша — это Речь Посполитая (государство, существовавшее с 1569 года и ликвидированное в 1795 году. Располагалось преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. Существование страны закончилось разделом земель между Российской империей, Австрией и Пруссией — прим. «ВМ»). Эти ребята искренне мечтают о возрождении Речи Посполитой XVII века и даже не рассматривают другие варианты. Их цель — присоединить Украину, Белоруссию, Латвию и Литву, — уверен эксперт.

Собеседник «ВМ» заметил, что польское правительство активно оценивает шансы на успех в расширении границ страны. Если лет десять назад Варшава четко осознавала невозможность такого сценария, то украинский конфликт позволил Польше пересмотреть свои приоритеты, пояснил политолог.

Кроме того, в более активном участии Польши в конфликте заинтересованы и Соединенные Штаты, уверен специалист.

— Почему Польша пошла на немцев с требованием репараций? Она чувствует поддержку США. Американцам Германия давно не нравится. Тут та же история. Польша сначала была готова с Россией делить Украину, но теперь их США накручивают не делить. И военный конфликт будет длиться дольше, потому что у украинцев уже ресурсы заканчиваются, а полякам, может быть, удастся еще потянуть кота за хвост, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт оценил вероятность соединения Польши с прибалтийскими государствами и Западной Украиной как высокую. Однако на захват большей части Украины ей потребуется время, при этом сунуться на новые российские территории поляки не рискнут. При этом на Украине уже сейчас действуют законы, которые позволяют польской армии выполнять практически любые действия, и поляки смогут постепенно продвигаться на восток, заключил политолог.