«Гиена Европы»: почему Польша потребует репараций от Германии и России

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Польша хочет добиться репараций от России после того, как получит их от Германии, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Какие цели преследует Варшава и сможет ли она добиться желаемого? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Польские власти в сентябре 2022 года подписали ноту с требованием репараций от ФРГ за разрушения во время Второй мировой войны. Размер ущерба Варшава оценивает в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов). По мнению эксперта, такие действия связаны не с реальной позицией Польши, а с желаниями англосаксонцев дестабилизировать регион.

— В задачу англосаксонцев входит дестабилизация и ослабление Европы. Прежде всего Германии как индустриального центра европейского континента и Евросоюза. И Польша, как политический тролль, на эту роль подходит идеально, — сказал он.

Собеседник «ВМ» напомнил, что у поляков есть исторические обиды на Россию и Германию из-за четырех разделов Польши. Однако одними обидами дело не заканчивается.

— Польша выступает против России из-за желания воссоздать территорию Речи Посполитой XIX века. То есть у поляков уже «четкие аппетиты» на западные части Украины, и киевский режим полностью подыгрывает этому. Что касается Германии, то нельзя исключать ухудшения отношений между Варшавой и Берлином, — отметил эксперт.

Ухудшения могут быть связаны с усиленным давлением поляков на немцев в вопросе репараций, которые в свою очередь не имеют юридической силы: после Второй мировой войны стороны подписали ряд соглашений по поводу урегулирований послевоенных вопросов, в том числе определения границ и выплат репараций. И теперь Польша требовать что-либо от Германии не может, подчеркнул Камкин.

Власти ФРГ в свою очередь напомнили об этом польскому истеблишменту: в начале года Берлин официально отклонил требование Варшавы о компенсации за Вторую мировую войну.

— Польшу можно рассматривать как гиену Европы, — пояснил Камкин. — Власти страны пытаются одновременно фрондировать против Брюсселя (Евросоюз — прим. «ВМ»), ведя свою консервативную политику, а также провоцировать Россию и Германию.

Чем закончится эта история — неизвестно, однако она «может иметь далеко идущие негативные последствия», заключил политолог.

По данным СМИ, в середине апреля Польша начала активную подготовку к будущей войне с Белоруссией, после того как Варшава приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, возможно ли военное столкновение между этими странами.