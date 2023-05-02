Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Гиена Европы»: почему Польша потребует репараций от Германии и России

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Гиена Европы»: почему Польша потребует репараций от Германии и России
Фото: Pixabay

Польша хочет добиться репараций от России после того, как получит их от Германии, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Какие цели преследует Варшава и сможет ли она добиться желаемого? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Польские власти в сентябре 2022 года подписали ноту с требованием репараций от ФРГ за разрушения во время Второй мировой войны. Размер ущерба Варшава оценивает в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов). По мнению эксперта, такие действия связаны не с реальной позицией Польши, а с желаниями англосаксонцев дестабилизировать регион.

— В задачу англосаксонцев входит дестабилизация и ослабление Европы. Прежде всего Германии как индустриального центра европейского континента и Евросоюза. И Польша, как политический тролль, на эту роль подходит идеально, — сказал он.

Собеседник «ВМ» напомнил, что у поляков есть исторические обиды на Россию и Германию из-за четырех разделов Польши. Однако одними обидами дело не заканчивается.

— Польша выступает против России из-за желания воссоздать территорию Речи Посполитой XIX века. То есть у поляков уже «четкие аппетиты» на западные части Украины, и киевский режим полностью подыгрывает этому. Что касается Германии, то нельзя исключать ухудшения отношений между Варшавой и Берлином, — отметил эксперт.

Ухудшения могут быть связаны с усиленным давлением поляков на немцев в вопросе репараций, которые в свою очередь не имеют юридической силы: после Второй мировой войны стороны подписали ряд соглашений по поводу урегулирований послевоенных вопросов, в том числе определения границ и выплат репараций. И теперь Польша требовать что-либо от Германии не может, подчеркнул Камкин.

Власти ФРГ в свою очередь напомнили об этом польскому истеблишменту: в начале года Берлин официально отклонил требование Варшавы о компенсации за Вторую мировую войну.

— Польшу можно рассматривать как гиену Европы, — пояснил Камкин. — Власти страны пытаются одновременно фрондировать против Брюсселя (Евросоюз — прим. «ВМ»), ведя свою консервативную политику, а также провоцировать Россию и Германию.

Чем закончится эта история — неизвестно, однако она «может иметь далеко идущие негативные последствия», заключил политолог.

По данным СМИ, в середине апреля Польша начала активную подготовку к будущей войне с Белоруссией, после того как Варшава приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, возможно ли военное столкновение между этими странами.

Польша Россия Германия
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте