«Они доиграются»: Милонов ответил на возмущения Польши из-за русских туристов в турецких самолетах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Польша не обладает ни статусом, ни историей, которые бы позволили ей вести разговоры о запрете полетов россиян в их воздушном пространстве на иностранных лайнерах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Так парламентарий отреагировал на возмущение поляков россиянами, которые продолжают летать в Европу, ведь некоторые рейсы иностранных авиакомпаний с нашими гражданами на борту пересекают польскую границу, передает польский портал Onet.

Спикер усомнился, что Варшава теперь начнет вводить персональные санкции в отношении российских граждан, лишая их возможности путешествовать и пересекать воздушную границу.

— Можно полякам предложить иной вариант: чтобы россияне летали над ними не на иностранных бортах в качестве туристов, а на бортах боевой авиации в качестве военных. Я думаю, что им это меньше понравится. И они доиграются. Так что пусть сидят, молчат и жрут свои польские кнедлики и не выступают, — сказал Милонов.

На сегодняшний день большинство перелетов из России в европейские страны осуществляется транзитными рейсами через турецкие города, где россияне пересаживаются на лайнеры местных авиакомпаний и далее летят в туристические точки.

Отмечается, что за один день над Польшей пролетают по пять лайнеров, следующих по маршруту между Москвой и Стамбулом. При этом маршрут авиалайнеров проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув, говорится в материале. Авторы статьи отметили, что рейсы осуществляются на самолетах Airbus A330, каждый из которых вмещает 289 пассажиров.