В Польше заметили турецкие самолеты с россиянами в воздушном пространстве страны и возмутились

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Туристы из России пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и в небе над Польшей. Об этом сообщается на портале Onet.

— Россияне обходят запрет на полеты над Польшей. Так, в преддверие Пасхи туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей, несмотря на введенные против России санкции. Как это возможно? — возмутились журналисты издания.

Отмечается, что популярные среди туристов авиакомпании, к примеру, Turkish Airlines, по-прежнему летают в РФ.

— Только сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва — Стамбул. Маршрут полета проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув, — сказано в публикации.

Таким образом, несмотря на закрытие неба над Европой для самолетов из России и иностранные санкции, российские граждане все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу, отметили авторы материала.

С 30 мая авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.